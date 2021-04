Uomini e Donne 21 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un modo o nell’altro Gemma Galgani riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri ci è riuscita grazie alla vittoria della sfilata femminile. La dama torinese ha vestito i panni di Madonna in ‘Like a vergin’ e si è aggiudicata il primo premio. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Il dating show di Canale 5 oggi, mercoledì 21 aprile, potrebbe avere ancora come protagonista Gemma. Questa volta però non sarà Madonna. Ma vestirà i panni di una donna in cerca dell’uomo giusto: lei stessa. Ha accettato di uscire con Roberto e Aldo. Con entrambi sembra esserci feeling. Ma porterà avanti la conoscenza con entrambi? La puntata potrebbe poi dare spazio al Trono classico, con le vicende dei tre tronisti: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un modo o nell’altro Gemma Galgani riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico di. Nella puntata di ieri ci è riuscita grazie alla vittoria della sfilata femminile. La dama torinese ha vestito i panni di Madonna in ‘Like a vergin’ e si è aggiudicata il primo premio. Ma cosa accadrà nella puntata di? Il dating show di Canale 5, mercoledì 21, potrebbe avere ancora come protagonista Gemma. Questa volta però non sarà Madonna. Ma vestirà i panni di una donna in cerca dell’uomo giusto: lei stessa. Ha accettato di uscire con Roberto e Aldo. Con entrambi sembra esserci feeling. Ma porterà avanti la conoscenza con entrambi? La puntata potrebbe poi dare spazio al, con le vicende dei tre tronisti: ...

