Tutti a caccia dello spazio verde (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pd e Cinque stelle sono alla ricerca di una nuova identità. E per raccogliere voti hanno issato il vessillo green, diventando ambientalisti. Il caso più clamoroso? Quello del sindaco di Milano Beppe Sala: da cementificatore a ecologista... Avete presente quei disperati appelli che affollano i bagni degli alberghi? Riutilizzate gli asciugamani per aiutare l'ambiente, grazie. Illusi. Mica c'avete creduto. L'invito serve a risparmiare i costi di lavanderia, più che a salvare il pianeta. Si chiama greenwashing. È l'ambientalismo di facciata: buone azioni che celano interessi materiali. Sta succedendo anche nella politica italiana. Pd e Cinque stelle tentano maldestramente di issare il vessillo verde. E persino nello schieramento opposto si vagheggia, in ossequio alla tradizione democristiana, la nascita di un nuovo cetaceo biocompatibile: la «balena ...

