Traffico Roma del 21-04-2021 ore 13 | 30

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverdetrovati dalla redazionescorrevole sul grande raccordo anulare die sul tratto Urbano della A24Teramo arallentato su via della Pineta Sacchetti 3 via Montiglio in largo belli nelle due direzioni di percorrenza previsto per le 14 il termine della manifestazione in piazza Santi Apostoli in Prati per il cedimento del manto stradale via Crescenzio deviazioni per le linee bus 34492 184 192 913 infine dalle 19 di stasera per lavori di pavimentazione stradale in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Molfetta la linea 14 da via Prenestina all’altezza di via Bresadola sarà deviata sulle percorso dei collegamenti 5:19 fino a Piazza dei Gerani da qui inizierà il percorso di ritorno verso Termini da via Prenestina altezza via Bresadola in ...