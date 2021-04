Tirrenia, Cin e Moby: 'Viva preoccupazione per rischio insolvenza' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Compagnia Italiana di Navigazione e il Gruppo Moby esprimono "la loro Viva preoccupazione a fronte del rischio concreto che la posizione assunta dai Commissari Straordinari di Tirrenia di Navigazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Compagnia Italiana di Navigazione e il Gruppoesprimono "la loroa fronte delconcreto che la posizione assunta dai Commissari Straordinari didi Navigazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Cin Tirrenia, Cin e Moby: 'Viva preoccupazione per rischio insolvenza' 182 - bis l.fall., da cui potrebbe conseguire il rimborso dell'80% del credito vantato da Tirrenia di Navigazione Spa. in A. S". "Tale piano ha incontrato il favore di oltre il 95% dei fornitori, che ...

Tirrenia, CIN e Gruppo Moby: "Preoccupazione per 6 mila posti di lavoro" La controproposta avanzata ieri da Tirrenia di Navigazione 'prevede invece una garanzia pari a circa il doppio del credito dalla stessa vantato, con tempistiche di pagamento assolutamente non ...

Tirrenia, Cin non aderisce alla controproposta dei commissari The MediTelegraph Tirrenia, CIN e Gruppo Moby: “Preoccupazione per 6 mila posti di lavoro” MILANO (ITALPRESS) – In relazione alle notizie di stampa in merito alla trattativa in corso tra Compagnia Italiana di Navigazione SpA e Tirrenia di Navigazione SpA in Amministrazione Straordinaria, in ...

Tirrenia, Cin e Moby: 'Viva preoccupazione per rischio insolvenza' Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Compagnia Italiana di Navigazione e il Gruppo Moby esprimono "la loro viva preoccupazione a fronte del rischio concreto che la posizione assunta dai Commissari Straordinari ...

