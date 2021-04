Test salivari a scuola, cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Test salivari a scuola per gli studenti: è questa l’idea per rendere più sicuro il rientro in classe in massa previsto a partire da lunedì 26 aprile. La Lombardia ha deciso di portarsi avanti, dando il via libera al loro utilizzo da maggio. Ma cosa ne pensano gli esperti? Possono davvero i Test salivari essere utili per monitorare il covid tra i banchi? Questi Test, spiega il presidente della Lombardia Lucio Fontana, sono “meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare”. Pertanto “ci consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)per gli studenti: è questa l’idea per rendere più sicuro il rientro in classe in massa previsto a partire da lunedì 26 aprile. La Lombardia ha deciso di portarsi avanti, dando il via libera al loro utilizzo da maggio. Mane pensano gli? Possono davvero iessere utili per monitorare il covid tra i banchi? Questi, spiega il presidente della Lombardia Lucio Fontana, sono “meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare”. Pertanto “ci consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Lombardia ok a test salivari molecolari nelle scuole da maggio - FontanaPres : Ottima notizia! Useremo subito il nuovo test per lo screening anti-Covid nelle scuole. Dopo mesi di insistenza si… - SkyTG24 : Massimo Galli a Sky TG24: “Test salivari fondamentali nelle scuole” - Novara_e_Varese : RT @verbanonews: New post: La Lombardia utilizzerà i test salivari, nati nel laboratorio dell’Università dell’Insubria - buongior1 : TEST SALIVARI NELLE SCUOLE -