Superlega, rinunciano gli inglesi. Inter: 'Non piu' interessati (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poco piu' di 48 ore dall'annuncio della sua nascita la Superlega si sfalda, con le sei squadre inglesi, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool, che se ne tirano ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poco piu' di 48 ore dall'annuncio della sua nascita lasi sfalda, con le sei squadre, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool, che se ne tirano ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega rinunciano Superlega, rinunciano gli inglesi. Inter: 'Non piu' interessati A poco piu' di 48 ore dall'annuncio della sua nascita la Superlega si sfalda, con le sei squadre inglesi, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool, che se ne tirano fuori in serata, con l'Arsenal che arriva addirittura a ...

La Superlega si spacca: le 6 inglesi rinunciano in blocco La grande pressione dei tifosi e del governo di Boris Johnson ha dato i suoi frutto: le sei big di Premier League che avevano sposato il progetto della Superlega si ritirano: City, Chelsea, United, Liverpool e Tottenham hanno rinunciato in blocco. Una decisione accolta positivamente, non poteva essere altrimenti, da Aleksander Ceferin, presidente ...

Superlega: tutte e sei le inglesi rinunciano. Marcia indietro anche dell'Inter Agenzia ANSA Superlega, rinunciano gli inglesi. Inter: "Non piu' interessati" I 12 riuniti d'urgenza, "siamo nel giusto ma il progetto va rivisto" (ANSA) ...

Barcellona, Piqué contro la Superlega: "Il calcio è dei tifosi" BARCELLONA (Spagna) - Gerard Piqué si schiera contro la Superlega, all'indomani del naufragio del nuovo torneo a causa della rinuncia dei sei club inglesi: "Il calcio appartiene ai tifosi, oggi più ch ...

