Superlega | Agnelli si arrende | “Il progetto non può proseguire”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 aprile 2021)– Andreae Florentino Perez si sono arresi. Sono state le 48 ore piu incredibili per il mondo del calcio. Unnato nella notte tra domenica e lunedì, ma praticamente morto in quella appena passata. Lachiude, ancor prima di partire. In questo contesto sono arrivate anche le parole del presidente della Juventus, e vicepresidente della, Andreaamareggiato per la fine del, le parole diSecondo quanto riportato da Simon Evans, giornalista dell’agenzia Reuters, Andreaha confidato l’impossibilità di procedere con la. Ecco le sue parole. Leggi anche: Juventus Parma probabili formazioni, torna la coppia ...