(Di mercoledì 21 aprile 2021) La Cina perde ilpartner sulla Via. Il colossale piano di infrastrutture in tutto il mondo lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping contava 139 partecipanti: ora sono 138, perché l'...

Advertising

MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Strappo con Pechino, Australia primo Paese a lasciare la Via della Seta #viadellaseta - pierino5861 : @_cieloitalia È solo una questione di correttezza istituzionale, ma vista la situazione, meglio uno strappo, con le… - MediasetTgcom24 : Strappo con Pechino, Australia primo Paese a lasciare la Via della Seta #viadellaseta - fabrizio19651 : ACCOMODATEVI FUORI La Lega resta fedele alla sua linea che farebbe impallidire perfino Trump e Bolsonaro: nessuna r… - OmarSarcinella : RT @OttoemezzoTW: #ottoemezzo #Draghi, lo strappo di #Salvini. Con il direttore de @LaStampa @MassimGiannini, lo storico dell'arte @tomasom… -

Ultime Notizie dalla rete : Strappo con

TGCOM

"Aperture sì magradualità perché l'importante è ripartire in sicurezza in modo irreversibile", sottolineano dal Nazareno. "La piattaforma che abbiamo condiviso e che sosteniamo è un punto di ...... ora sono 138, perché l'Australia ha annullato il memorandum di intenti sottoscritto in quanto ritenuto in contrastola politica estera nazionale. 'Questa è un'altra mossa irragionevole e ...La Cina perde il primo partner sulla Via della Seta. Il colossale piano di infrastrutture in tutto il mondo lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping contava 139 partecipanti: ora sono 138, perché l ...Disco verde dal Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture, la Lega si astiene. Draghi: 'Decisioni prese insieme, fatico a ...