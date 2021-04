Spezia-Inter 1-1 | i nerazzurri partono male poi dominano | ma alla fine resta solo un pari

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - Inter : ?? | HIGHLIGHTS @AchrafHakimi - @RomeluLukaku9 e l'Inter va: rivediamo insieme gli highlights della gara di andata… - OBIslimm : RT @JamesHorncastle: Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - foymilf : #JuventusParma #JuveParma inter juve juventus parma #SpeziaInter spezia inter -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Inter

Pari a Laper l', vittoria per la Juventus sul Parma, il Cagliari espugna Udine e la Sampdoria torna con tre punti da Crotone nei match serali del 32° turno infrasettimanale della serie A. Secondo ...VERONA - FIORENTINA 1 - 2 (martedì) MILAN - SASSUOLO 1 - 2 (h.18.30) BOLOGNA - TORINO 1 - 1 CROTONE - SAMPDORIA 0 - 1 GENOA - BENEVENTO 2 - 2 JUVENTUS - PARMA 3 - 11 - 1 UDINESE - ...L'Inter pareggia per 1-1 in casa dello Spezia e compie un altro passo verso lo scudetto. Dopo 32 giornate i nerazzurri hanno 76 punti e comandano la classifica con 10 lunghezze di vantaggio sul ...Pari a La Spezia per l’Inter , vittoria per la Juventus sul Parma, il Milan cade in casa col Sassuolo, il Cagliari espugna Udine e la Sampdoria torna con tre ...