Salvini: Fiducia agli italiani, non votiamo un decreto con troppi divieti (Di mercoledì 21 aprile 2021) – “La Lega chiede di dare Fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni. “I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto. “Voteremo il prossimo decreto se insieme al piano vaccinale e alla tutela della salute prevedrà il ritorno alla vita e il ritorno al lavoro”. Lo dice in un comunicato il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) – “La Lega chiede di dareche hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare unche continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni. “I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto. “Voteremo il prossimose insieme al piano vaccinale e alla tutela della salute prevedrà il ritorno alla vita e il ritorno al lavoro”. Lo dice in un comunicato il leader della Lega Matteo

