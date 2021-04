Rudy Zerbi attrazione fatale per la professionista di Amici: pazzo di lei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rudy Zerbi attrazione fatale – Solonotizie24Il serale di Amici 2021 è una gara ancora aperta senza esclusione di colpi, eppure Rudy Zerbi non riesce proprio trattenersi davanti la donna in grado di fargli perdere la testa, essendo assolutamente pazzo di lei. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha permesso al pubblico a casa di conoscere tutti i professori sotto una luce diversa, ovvero quella di coach e direttori dei lavori durate il serale del programma. Rudy Zerbi sta vivendo questa avventura al fianco di Alessandra Celentano ma nel cuore del professore troviamo un’altra donna… l’unica che riesce a scuoterlo? L’attrazione fatale per il professore di canto non è di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Solonotizie24Il serale di2021 è una gara ancora aperta senza esclusione di colpi, eppurenon riesce proprio trattenersi davanti la donna in grado di fargli perdere la testa, essendo assolutamentedi lei. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha permesso al pubblico a casa di conoscere tutti i professori sotto una luce diversa, ovvero quella di coach e direttori dei lavori durate il serale del programma.sta vivendo questa avventura al fianco di Alessandra Celentano ma nel cuore del professore troviamo un’altra donna… l’unica che riesce a scuoterlo? L’per il professore di canto non è di ...

Advertising

AmiciUfficiale : Dopo aver scoperto il guanto di sfida del prof Rudy Zerbi in casetta ci si confronta... #Amici20 - AmiciUfficiale : Continuano le assegnazioni per la sesta puntata del Serale e il prof Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida tra Deddy… - AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi incontra Deddy per parlare con lui del guanto di sfida e della possibilità di cantare 'Tu sì ‘na… - Michele52351999 : @senzalove7 Verissimo, ma è palese il fatto che circa l’80% dei commenti negativi erano espressi per partito preso,… - inlinashead : RT @T1SAN1NA: BENVENUTI AL PERLA BLU ospiti speciali: RAFFAELE (vincitore della categoria canto della ventesima edizione di amici) e l’éto… -