Ricordate Simone Corrente | l’attore di Distretto di Polizia? Oggi è irriconoscibile | Ecco cosa fa

Leggi su kronic

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Uno dei protagonisti didi, è uscito di scena da un po’ di tempo. Andiamo a scoprire che fine ha fatto(Instagram)La carriera nel mondo dello spettacolo diè iniziata dalla moda. Prima di diventare un attore infatti, ha partecipato ad una serie di fotoromanzi, oltre ad aver lavorato come testimonial di alcuni spot. Il suo esordio sul grande schermo invece è arrivato verso la fine degli anni novanta, quando ha preso parte alla fiction intitolata “Cuori in campo”. Tuttavia il successo vero e proprio per lui è arrivato qualche anno più tardi, con la partecipazione ad alcune seguitissime serie tv. Tra queste citiamo “Un medico in famiglia” e naturalmente ...