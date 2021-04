(Di mercoledì 21 aprile 2021) Era fissato17, ma è iniziato con un’ora di ritardo il Consiglio dei ministri che scriverà la roadmap delle. Uno dei nodi principali, quello del, è stato al centro di un serrato confronto in una riunione che ha anticipato l’avvio del Cdm. Lega, ma anche Fi e Iv, erano favorevoli a spostare le lancette avanti di un’ora,23. Ma fonti di governo sentite dall’Adnkronos sostengono che il premier Marioavrebbe spinto perre l’attuale limite delle 22. REGIONI – Consentire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, i servizi di ristorazione sia al chiuso che all’aperto, senza distinzione di trattamento in base agli orari di somministrazione ,e prorogare il2223 sono due ...

Advertising

NicolaPorro : 'Rischio calcolato': ora che l'ha sdoganato #Draghi, (quasi) tutti d'accordo. Ma Franco Battaglia ci ricorda come l… - a_padellaro : NON SI RAGIONA COL VIRUS COMUNISTA - Sere fa sentivamo Alessandro Sallusti dire a Otto e mezzo che il “dobbiamo pre… - lucianonobili : “Nessuno può negare un cambio di passo TOTALE grazie al governo #Draghi: riaperture vere, vaccini, ripartenza della… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Riaperture, Draghi conferma coprifuoco alle 22 - GHERARDIMAURO1 : Riaperture, Draghi conferma coprifuoco alle 22 -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Draghi

...è iniziato con un'ora di ritardo il Consiglio dei ministri che scriverà la roadmap delle. Ma fonti di governo sostengono che il premier Marioavrebbe spinto per confermare l'attuale ...26 aprile, ristoranti al chiuso e coprifuoco alle 23? Le Regioni provano a convinceree il Consiglio dei ministri a modificare il decreto che sanciràe restrizioni . Il Cdm è in corso, il leghista Giorgetti il più agguerrito nel tentativo di blitz.26 ...Lega, Iv, Forza Italia (e le Regioni) chiedono lo spostamento dalle 22 alle 23. Il Cts: noi non consultati, è sempre stata una decisione politica ...La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), congiuntamente con Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A, lette le notizie riguardanti la bozza del Decr ...