(Di mercoledì 21 aprile 2021) Super.com e Orbit Studio sono entusiasti di confermare che, un imminente rompicapo d’azione-futuristico, uscirà su PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In, i giocatori si ritrovano nei panni di un minuscolo robot mentre esplora un mondo privo di umanità. Deve cercare un modo per riparare se

Advertising

zazoomblog : Retro Machina arriva su PC e console - insidetgame : Retro Machina arriva su PC e console -

Ultime Notizie dalla rete : Retro Machina

Zazoom Blog

... XBO, XSX, PC, Stadia Lost Words: Beyond the Page " 6 aprile " PS4, XBO, PC, Switch Oddworld: Soulstorm " 6 aprile " PS4, PS5, PC Star Wars: Republic Commando " 6 aprile " PS4, Switch" ...Orbit Studio e Super.com sono ormai prossimi a debuttare su PC con il loro nuovo titolo,. Il piccolo team brasiliano, dopo aver maturato esperienza a partire dal 2016 sul mercato mobile con giochi quali Perfect Potion e Shenlong, ha deciso di avventurarsi in una sfida più ...Un piccolo capolavoro di design retrò la Fuji X-E4, soprattutto nella sua versione con colorazione argento e nera, è una macchina che si fa notare. Benché non monti un sensore full frame (nessuna ...Fujifilm instax mini 40 è il coronamento della fotografia analogica istantanea che, se da qualche anno è tornata in auge con una serie di fotocamere costruite proprio per accontentare questo mercato d ...