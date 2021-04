Quando riaprono i ristoranti? In zona gialla dal 26 aprile a pranzo e cena all’aperto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando riaprono i ristoranti? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26 aprile, nella regioni in zona gialla sarà possibile recarsi al ristorante sia a pranzo che a cena. Questi pasti dovranno essere consumati solamente all’aperto. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio i ristoranti potranno lavorare solo all’aperto, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021)? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26, nella regioni insarà possibile recarsi al ristorante sia ache a. Questi pasti dovranno essere consumati solamente. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio ipotranno lavorare solo, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace.

