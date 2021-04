Processo George Floyd: da oggi non è più utopia che un poliziotto finisca in carcere per aver ucciso un afroamericano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Processo contro Derek Chauvin, il poliziotto accusato di aver ucciso George Floyd il 26 maggio 2020 a Minneapolis, si è concluso con una condanna per tutti i capi d’imputazione (omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado, omicidio preterintenzionale) e il rischio di carcere fino a 40 anni. La sentenza verrà letta entro otto settimane e fino ad allora Chauvin rimarrà in custodia. Mesi e mesi di proteste in tutto il mondo hanno fatto sì che la giustizia prevalesse. Il 20 aprile 2021 rimarrà una data storica negli Stati Uniti: d’ora in poi pensare ad un poliziotto che finisce in carcere per aver ucciso un afroamericano non sarà più un’utopia. Perché il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilcontro Derek Chauvin, ilaccusato diil 26 maggio 2020 a Minneapolis, si è concluso con una condanna per tutti i capi d’imputazione (omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado, omicidio preterintenzionale) e il rischio difino a 40 anni. La sentenza verrà letta entro otto settimane e fino ad allora Chauvin rimarrà in custodia. Mesi e mesi di proteste in tutto il mondo hanno fatto sì che la giustizia prevalesse. Il 20 aprile 2021 rimarrà una data storica negli Stati Uniti: d’ora in poi pensare ad unche finisce inperunnon sarà più un’. Perché il ...

