Pomezia, caso INPS, Sindacato sul piede di guerra: «Compromesso? Non serve a nulla, scendiamo in Piazza» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se qualcuno pensava che il caso INPS di Pomezia fosse chiuso dopo il comunicato di ieri del Sindaco Zuccalà si sbagliava di grosso. La "soluzione" trovata, con il centro che rimarrà aperto un solo giorno a settimana, non accontenta infatti i lavoratori e né tantomeno i Sindacati che sono pronti a scendere in Piazza. «La questione della chiusura del Centro Medico Legale di Pomezia, che ha suscitato l'interesse di politici e giornalisti in questi giorni, non sembra giungere a risultati positivi. Le recenti notizie, apprese da un articolo pubblicato sul web, lasciano intendereche, in seguito ad un incontro tra il Sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà e il Presidente dell'INPS Prof. Pasquale Tridico, si sia giunti ad un "Compromesso" che prevede l'apertura ...

