Nel Lazio 47 746 attualmente positivi | di cui 334 in terapia intensiva

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Sono 47.746 i casial Covid-19 nel. Di questi, 44.755 sono in isolamento domiciliare, 2.657 sono ricoverati non in, 334 sono ricoverati in(-19 rispetto a ieri), 7.414 sono deceduti e 258.355 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

nzingaretti : Nel Lazio finanziamo un nuovo bando per 100 dottorati industriali, risorse che si aggiungono ai 20 milioni di euro… - ZZiliani : Se la #Superlega l’avessero varata 20 anni fa, nel 2000, quando la Premier eravamo noi, oggi ci troveremmo dentro… - HuffPostItalia : 50 mila persone spostano domicilio e medico nel Lazio: 'Così ci vacciniamo prima' - AzulDea10 : @Lalli_AsRoma Infatti allerta gialla nel Lazio - fedeporfidi : @TosiniPietro @NFratoianni @marcoimarisio @GAiraudo @Corriere Lo stesso che hanno nel Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

In Liguria Genova registra - 59%, mentrela provincia di Roma segna - 58,2%. In Sicilia peggiorano Catania e Palermo che registrano rispettivamente - 55,8% e - 54,2%.caso non dovesse farcela Pereira scalpita al suo posto. Infine, in attacco spazio ancora a Correa e Immobile . Probabile formazione:(3 - 5 - 2) : Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, ...Dopo un lunghissimo anno sfortunato a causa di molteplici infortuni, Cristiano Lombardi tornerà a dare una mano alla Salernitana in questo.Bivio Champions per la Lazio. A Napoli con un po' di problemi, con più di qualche giocatore acciaccato, ma con una grande voglia di fare bene e continuare sulla stessa scia delle ...