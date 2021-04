Motoseghe | ecco i modelli più gettonati del momento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiQuando si pensa alla motosega, immediatamente vengono in mente i boscaioli ed i taglialegna. In realtà la platea delle persone interessate a strumenti di questo tipo è molto più ampia ed è in continua espansione. Negli ultimi anni infatti lesono sempre più richieste anche da chi non è un professionista della cosiddetta industria del legno. La sega a motore è ormai molto diffusa anche tra chi possiede un terreno o un giardino e si diletta in autonomia a curare i suoi spazi verdi, ma è sempre più utilizzata anche per eseguire altri lavori di taglio. Per andare incontro alle esigenze sia dei professionisti che degli hobbisti, il mercato propone una vasta gamma di alternative: scopriamo quali sono ipiù apprezzati in questo periodo. Come capire qual è il modello più adatto alle proprie esigenze Chi ha già una ...