(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ha avuto dubbi, il pg Sergio Affronte, nella requisitoria al processo di appello per la morte di Duccio Dini, il 29enne travolto e ucciso il 10 giugno del 2018 a Firenze da un'auto impegnata in un inseguimento tra nomadi mentre lui era fermo sullo scooter davanti a un semaforo sul rosso. Compresa una pena di 9 anni anche per i due, Kole Amet ed Emin Gani.

FirenzePost : Morte di Duccio Dini: il pg chiede la condanna di tutti gli imputati. E 9 anni per i due assolti in primo grado -

Condannare tutti e sette gli imputati al processo di appello per la morte di Duccio Dini, il 29enne travolto e ucciso il 10 giugno del 2018 a Firenze da un'auto impegnata in un inseguimento tra cittadini nomadi mentre lui era fermo sullo scooter davanti a un semaforo. Nove anni di reclusione per tentato omicidio di Rufat Bayram. È la richiesta del pg Sergio Affronte per Kole Amet ed Emin Gani, al processo d'appello per la morte di Duccio Dini, travolto da un'auto.