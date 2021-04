Microsoft presenta ID @ Azure, un programma che offre accesso gratuito a strumenti per sviluppatori indie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Microsoft ha presentato ID @ Azure, un programma self-service che spera di rendere i servizi cloud di Azure più accessibili agli sviluppatori di giochi indipendenti. Il programma si rifà al lavoro di Microsoft con ID @ Xbox che ha reso possibile l'auto pubblicazione di giochi indie su Xbox. ID @ Azure verrà lanciato questa estate e offrirà ai membri l'accesso gratuito a strumenti di sviluppo, ai crediti Azure che consentiranno agli sviluppatori di provare i servizi del programma e alle best practice implementate dagli studi sotto l'etichetta Xbox Game Studios e dagli ingegneri cloud di Microsoft. La ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021)hato ID @, unself-service che spera di rendere i servizi cloud dipiù accessibili aglidi giochi indipendenti. Ilsi rifà al lavoro dicon ID @ Xbox che ha reso possibile l'auto pubblicazione di giochisu Xbox. ID @verrà lanciato questa estate e offrirà ai membri l'di sviluppo, ai creditiche consentiranno aglidi provare i servizi dele alle best practice implementate dagli studi sotto l'etichetta Xbox Game Studios e dagli ingegneri cloud di. La ...

