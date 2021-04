“Mi chiedo come ti addormenti la sera”: malata di tumore tradita una seconda volta dalla madre biologica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una malattia infame, una cura sperimentale e un unico modo per accedervi: ritrovare la madre biologica per procedere a una mappatura genetica completa. Qualche tempo fa un’infermiera di Como, Daniela Molinari, aveva lanciato sul web un appello per chiedere aiuto alla madre naturale che l’aveva affidata in adozione non appena la bambina era nata. A distanza di tempo dalla richiesta, la donna è stata trovato ma ha rifiutato di sottoporsi al prelievo di sangue che potrebbe salvare la vita della figlia. L’appello e il silenzio Abbandonata appena nata all’orfanotrofio di Rebbio a Como, Daniela non ha mai preteso nulla dalla madre biologica fino a due mesi fa, quando come unica soluzione per curarsi dal cancro che l’ha colpita le è stata proposta una cura ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una malattia infame, una cura sperimentale e un unico modo per accedervi: ritrovare laper procedere a una mappatura genetica completa. Qualche tempo fa un’infermiera di Como, Daniela Molinari, aveva lanciato sul web un appello per chiedere aiuto allanaturale che l’aveva affidata in adozione non appena la bambina era nata. A distanza di temporichiesta, la donna è stata trovato ma ha rifiutato di sottoporsi al prelievo di sangue che potrebbe salvare la vita della figlia. L’appello e il silenzio Abbandonata appena nata all’orfanotrofio di Rebbio a Como, Daniela non ha mai preteso nullafino a due mesi fa, quandounica soluzione per curarsi dal cancro che l’ha colpita le è stata proposta una cura ...

Advertising

MonicaCirinna : Sebbene convalescente, seguo quanto accade sul #ddlZan. L’atteggiamento di Ostellari è inaccettabile. Sia imparzial… - ZZiliani : Le due Coppe della #Juve sappiamo come sono arrivate ed è meglio dimenticarle. Ma a #Maldini e #Zanetti che continu… - ladyonorato : Cosa c’è dietro la censura dei social network verso l’informazione indipendente? Come fare per contrastarla? Ho pos… - xdaydrxms : RT @ironlylac: MA QUANDO FANNO STE FOTO COME FANNO A NON SVENIRE? CHIEDO PER UN'AMICA NON PER ME EH ???????? - occhidigian : Ma come si fa a rimanere seri davanti a questa intervista chiedo per me #IlPuntoZ -