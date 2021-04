Matteo Renzi srl: fonda una società con le sue iniziali. A caccia di affari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le polemiche per le conferenze e le interviste retribuite all’estero, il senatore di Italia Viva non lascia la politica, ma raddoppia: rimane nella maggioranza, continua a fare l’oratore e nel centro di Roma apre Ma.Re per le consulenze e altro Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le polemiche per le conferenze e le interviste retribuite all’estero, il senatore di Italia Viva non lascia la politica, ma raddoppia: rimane nella maggioranza, continua a fare l’oratore e nel centro di Roma apre Ma.Re per le consulenze e altro

fattoquotidiano : Matteo Renzi fonda una società di consulenza alle imprese: è imprenditore e azionista unico. Come nome ha scelto le… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Matteo Renzi fonda una società di consulenza alle imprese. Su come farle fallire ??… - lucatelese : Ah ah ah. Andrea Agnelli è un po’ il Matteo Renzi dello sport italiano: “Se la SuperLega fallisce chiudo com il cal… - GraziaChirico1 : RT @Filippo_Casini: Matteo Renzi fonda una società chiamandola con le sue iniziali: MaRe. Quasi quasi lo faccio anche io... ?? - ritafrediani : RT @DomaniGiornale: ?? ESCLUSIVO ?? L'incarico segreto: Matteo #Renzi lavora direttamente per il principe saudita #BinSalman, per il grande p… -