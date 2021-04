Lorenzo Musetti e il problema alla schiena: “Ho solo bisogno di riposo. Posso giocarmela con tutti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel terzo set del match odierno del torneo ATP 500 di Barcellona chiari problemi fisici hanno condizionato la resa di Lorenzo Musetti, il quale ha poi spiegato nella consueta conferenza stampa virtuale che è stata la schiena a dare i problemi che ne hanno favorito la sconfitta. Secondo quanto riportato da ubitennis.com, il problema si era già presentato durante il torneo di Cagliari: “A Cagliari mi ero svegliato la mattina bloccato, ma ero riuscito a giocare senza particolari problemi grazie agli antidolorifici e ai trattamenti. Oggi mi dava molto fastidio nel servire ma penso si sia visto. La velocità era bassa, non spingevo bene con le gambe e anche il movimento era frettoloso. Lui ha cominciato a sbagliare meno, prendere fiducia col dritto e manovrare meglio, mentre il mio problema è andato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel terzo set del match odierno del torneo ATP 500 di Barcellona chiari problemi fisici hanno condizionato la resa di, il quale ha poi spiegato nella consueta conferenza stampa virtuale che è stata laa dare i problemi che ne hanno favorito la sconfitta. Secondo quanto riportato da ubitennis.com, ilsi era già presentato durante il torneo di Cagliari: “A Cagliari mi ero svegliato la mattina bloccato, ma ero riuscito a giocare senza particolari problemi grazie agli antidolorifici e ai trattamenti. Oggi mi dava molto fastidio nel servire ma penso si sia visto. La velocità era bassa, non spingevo bene con le gambe e anche il movimento era frettoloso. Lui ha cominciato a sbagliare meno, prendere fiducia col dritto e manovrare meglio, mentre il mioè andato ...

