LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: Moscon, De Marchi, Fabbro, Nibali e Ravasi all'attacco. Il gruppo insegue a 2? (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 11.37 Ricordiamo la composizione del gruppo dei 15 fuggitivi: Mark Christian e Edward Ravasi (Eolo-Kometa), Matteo Fabbro e Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), François Bidard e Tony Gallopin (Ag2r-Citroen), Tejay Van Garderen (EF-Nippo), Harold Tejada e Luis Leon Sanchez (Astana), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Michael Storer (Team DSM), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers). 11.32 I fuggitivi hanno iniziato la salita verso Passo Resia. 11.27 Il passaggio allo sprint intermedio. Km 53 – Intermediate Sprint in ...

