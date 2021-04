La Superlega si sfalda | via 6 squadre inglesi e anche l' Inter è pronta ad abbandonare

Advertising

La Super Lega si sfalda, i problemi restano - Prima Pagina, Corriere dello Sport: "Sta saltando, la Superlega si sfalda. Conte a testa bassa" - 'SI SFALDA LA SUPERLEGA'

Lasciano le inglesi e l'Arsenal chiede scusa Le sei squadre inglesi lasciano dunque lasubito dopo la sua creazione, in un repentino cambio di scenario. L'Arsenal arriva addirittura a ...SI: CITY - CHELSEA ADDIO. LE ALTRE 4 INGLESI PRONTE AL RITIRO. BARCELLONA E ATLETICO MADRID VERSO IL PASSO INDIETRO Lasta implodendo e sole 48 ore dall'annuncio della sua ...Superlega, tanto rumore per nulla. Il progetto si sta sciogliendo come neve al sole: così come avevamo ipotizzato nell'articolo di domenica 18 aprile ...Riunione di urgenza nella notte, dalla quale giungono le parole dei promotori affidate a una nota: ‘Siamo nel giusto ma il progetto va rivisto’ ...