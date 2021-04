Juventus, Amoruso: “Dybala-CR7? Uno dei due deve adattarsi. Buffon non è ancora a fine carriera” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nicola Amoruso fa il punto sul momento attuale della Juventus.L'ex attaccante della compagine bianconera è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tutto Juve, chiarendo la sua opinione in merito a tutti i 'trend topic' delle ultime settimane della Vecchia Signora. Dal ruolo di CR7 al futuro di Buffon, passando per l'infortunio di Chiesa e la corsa per la Champions League. Tanti gli argomenti affrontato dal classe '74, ex tra le altre anche del Parma, battuto proprio nel corso di questa serata dalla formazione di Andrea Pirlo, Ecco di seguito le parole di Amoruso: "Ronaldo può giocare in tutti i ruoli, da solo, ed è più Dybala che deve adattarsi e tirar fuori dal cilindro le giocate a lui consone. E' mancato tanto quest'anno, è l'uomo in più ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Nicolafa il punto sul momento attuale della.L'ex attaccante della compagine bianconera è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tutto Juve, chiarendo la sua opinione in merito a tutti i 'trend topic' delle ultime settimane della Vecchia Signora. Dal ruolo dial futuro di, passando per l'infortunio di Chiesa e la corsa per la Champions League. Tanti gli argomenti affrontato dal classe '74, ex tra le altre anche del Parma, battuto proprio nel corso di questa serata dalla formazione di Andrea Pirlo, Ecco di seguito le parole di: "Ronaldo può giocare in tutti i ruoli, da solo, ed è piùchee tirar fuori dal cilindro le giocate a lui consone. E' mancato tanto quest'anno, è l'uomo in più ...

