Inter | Lukaku instancabile | Conte non lo sostituisce quasi mai

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Contro lo Spezia, Romelugiocherà al 15esima partita consecutiva in campionato da titolare. Enon lomai Che Romelusia uno dei grandi leader dell’è cosa nota, ma a fare la differenza è anche il tempo effettivo in cui l’attaccante è in campo. Questa sera contro lo Spezia, infatti, il belga giocherà la 15esima partita da titolare consecutiva. Meglio di lui solo Skriniar (23) e l’highlander Handanovic. E soprattutto, come riporta il Corriere dello Sport, Big Rom non vienemai sostituto da. Di queste 15 partite, infatti, nelle ultime 9ha giocato tutti e 90?. L’ultima sostituzione risale al 14 febbraio, nel match contro la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.