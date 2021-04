Il palladio è ai massimi di sempre | una tempesta perfetta ne stimola la carenza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il prezzo delha raggiunto idi– sopra i 2.883 dollari per oncia – sulle aspettative che la ripartenza del settore automotive post-pandemia potrebbe causare unanell’offerta, in un trend simile a quello sperimentato dal comparto dei semiconduttori a partire dall’ultima parte del 2020. Il prezzo del, un minerale che viene estratto principalmente da alcuni minerali di rame e nichel, è in aumento di oltre il 4% nelle ultime 24 ore e ha superato il record precedente realizzato a febbraio 2020, prima dell’emergenza coronavirus. Ilviene impiegato nei sistemi di scarico delle automobili – in particolare nelle marmitte catalitiche delle auto con motore a combustione – dove aiuta a trasformare gli inquinanti tossici in anidride ...

ilmessaggero.it

