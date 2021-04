Genoa-Benevento, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un occhio avanti e uno alle spalle per Genoa e Benevento che si sfidano al Ferraris. In palio 3 punti pesanti per allontanarsi dalla zona a rischio in maniera quasi definitiva. Queste le formazioni ufficiali: Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Pandev. All.: Ballardini. Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich. All.: F. Inzaghi. Foto: Sito Comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un occhio avanti e uno alle spalle perche si sfidano al Ferraris. In palio 3 punti pesanti per allontanarsi dalla zona a rischio in maniera quasi definitiva. Queste le(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Pandev. All.: Ballardini.(3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich. All.: F. Inzaghi. Foto: Sito Comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

