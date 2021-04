Gabriel Garko rompe il silenzio su Massimo Giletti | “Mi ha lasciato sgomento”

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ha rotto ilsu, che ha definito il suo coming out al GF Vip un momento non troppo fortunato.è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Dal suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip, il bell’attore è tornato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. Purtroppo però L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Morrigan81 : @SaraGnisci Scusate, ma non è il suo ragazzo??? Io stavo già preparando le partecipazioni....si va beh, erano quell… - zazoomblog : Gabriel Garko ritorna al grande cinema con le star Holliwood - #Gabriel #Garko #ritorna #grande - QuotidianPost : Gabriel Garko e i rumors sugli scandali: “Basta, mio padre sta male, abbiate rispetto” - infoitcultura : Gabriel Garko a Civitanova lancia un nuovo film «Con John Malkovich e Nicholas Cage» - infoitcultura : Gabriel Garko rompe (già) con il giovane fidanzato: le confidenze sulla vita privata -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Garko

Non è un momento facile per, tra l'ormai famoso caso Ares Gate e l'intercettazione con Ana Bettz , al secolo Anna Bettozzi, arrestata con l'accusa di riciclaggio e di frode fiscale: 'Il mio nome - ha spiegato ...Ieri 20 aprile 2021 a Civitanova Marche (Mc) è stato presentato il nuovo film di Carlo Fusco, regista internazionale, dal titolo " Sull'orlo dell'oblio ", che avrà nel cast gli attori ...Gabriel Garko ha rotto il silenzio su Massimo Giletti, che ha definito il suo coming out al GF Vip un momento non troppo fortunato.Gabriel Garko inizia ad essere molto stanco di vedere il suo nome e il suo volto, sulle prime pagine di molti giornali per diversi scandali. L'attore ha dichiarato di essere molto sereno, nonostante i ...