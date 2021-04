Fiumicino | violazioni su trasporto con conducente e spostamento tra Comuni | due sanzioni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Aeroporto di, nel corso di un servizio preventivo svolto nell’area dell’Aeroporto Intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno sanzionato amministrativamente due cittadini italiani per la violazione di leggi speciali (D.P.C.M. e ordinanza E.N.A.C.), inerenti la normativa che disciplina lotrae ilcon. I due soggetti sono stati sorpresi mentre avvicinavano passeggeri per offrire servizi diconall’uscita del Terminal 3, lato arrivi, del predetto scalo aeroportuale. Uno di questi, che da successivi accertamenti e’ risultato essere residente fuori area, era anche in palese violazione del vigente divieto ditra. Ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino violazioni

RomaDailyNews

