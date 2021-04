Elisabetta e i due compleanni | perché la regina festeggia due volte

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacompie oggi 95 anni, primo compleanno senza il principe Filippo, scomparso recentemente. Ma per la sovrana inglese sono in realtà due i, con altrettante celebrazioni previste e alle quali – dato il periodo di lutto e le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus – non parteciperà. Madue? Quello di oggi è l’anniversario relativo alla data di nascita effettiva della(nata il 21 aprile 1926), spiega l’Independent, mentre sabato 12 giugno – e più in generale ogni secondo sabato di giugno – vieneto il compleanno ‘ufficiale’ della monarca, celebrato insieme alla tradizionale parata a Buckingham Palace. Si tratta di una tradizione risalente a re Giorgio II, nato a novembre ma ...