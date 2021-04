E Alla Fine Arriva Mamma avrà il suo sequel con Hilary Duff, How I Met Your Father (Di mercoledì 21 aprile 2021) Finalmente è Arrivato il momento di tirare fuori l’ombrello giallo per ascoltare l’altra faccia della medaglia con il sequel di E Alla Fine Arriva Mamma. La storia che per anni il nostro Ted Mosby ci ha raccontato facendoci ridere e commuovere, avrà finalmente un’altra chiave di lettura, quella di Sophie che in How I Met Your Father, questo il titolo, avrà il volto di Hilary Duff. L’annuncio è Arrivato poco fa su THR e ha già messo in crisi i fan spaccati sulla reazione da avere ad una notizia del genere. Dopo almeno tre tentativi, How I Met Your Mother avrà una serie sequel e Hulu ha già fatto un ordine di 10 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Finalmente èto il momento di tirare fuori l’ombrello giallo per ascoltare l’altra faccia della medaglia con ildi E. La storia che per anni il nostro Ted Mosby ci ha raccontato facendoci ridere e commuovere,finalmente un’altra chiave di lettura, quella di Sophie che in How I Met, questo il titolo,il volto di. L’annuncio èto poco fa su THR e ha già messo in crisi i fan spaccati sulla reazione da avere ad una notizia del genere. Dopo almeno tre tentativi, How I MetMotheruna seriee Hulu ha già fatto un ordine di 10 ...

