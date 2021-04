Dodici Note | le nuove date del tour di Claudio Baglioni

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Rinviati all’estate 2022 i concerti previsti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona– foto di Alessandro DobiciROMA – In considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali, sono rinviati all’estate 2022 i concerti per voce, solisti, orchestra e coro “” di, previsti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Areana di Verona. Queste ledi “” alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma: 3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021) 4 giugno 2022 – ...