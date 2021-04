“Digital Innovation Speech”, webinar sull’e-commerce (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ottavo appuntamento con i webinar gratuiti del ciclo “Digital Innovation Speech”, il percorso organizzato da Confartigianato Imprese Bergamo e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del progetto #impresavaloreartigiano che si propone di far crescere la cultura del Digitale tra tutte le imprese associate, sempre più indispensabile per continuare ad essere competitive e fidelizzare la clientela. I webinar, proposti ogni lunedì in tarda mattinata, sono tenuti dagli imprenditori delle aziende associate a Confartigianato Imprese Bergamo appartenenti al settore ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) che approfondiranno di volta in volta sei tematiche: Digital Marketing & Communication; Tecnologie abilitanti; Sicurezza e protezione dei dati; ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ottavo appuntamento con igratuiti del ciclo “”, il percorso organizzato da Confartigianato Imprese Bergamo e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del progetto #impresavaloreartigiano che si propone di far crescere la cultura dele tra tutte le imprese associate, sempre più indispensabile per continuare ad essere competitive e fidelizzare la clientela. I, proposti ogni lunedì in tarda mattinata, sono tenuti dagli imprenditori delle aziende associate a Confartigianato Imprese Bergamo appartenenti al settore ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) che approfondiranno di volta in volta sei tematiche:Marketing & Communication; Tecnologie abilitanti; Sicurezza e protezione dei dati; ...

