Covid | smarrimento e noia | la pandemia vista con gli occhi di una mamma

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Jolanda Restano è una blogger. Co-fondatrice e consigliere di Fattore, la prima agenzia di marketing e comunicazione in Italia che mette in relazione i brand e le mamme, è autrice e producer di contenuti per bambini. È anche fondatrice del sito filastrocche.it e autrice di diversi libri per l’infanzia. L’abbiamo incontrata e, con lei, ci siamo confrontati sulla sua esperienza dialle prese con la("RAGAZZI INTERROTTI" - La prima serie - La seconda serie)