Covid | Neuromed | alimentazione più sana durante lockdown ma non per tutti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr (Adnkronos Salute) - Il confinamento in casail periodo dipiù stretto, quello della primavera 2020, ha visto un cambiamento generalmente positivo nelle abitudini alimentari degli italiani, anche se in alcuni casi, soprattutto tra i giovani, la permanenza forzata a casa ha incoraggiato consumi meno salutari. E' quanto emerge da due ricerche condotte dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccsdi Pozzilli (Is). Gli studi sono stati condotti nell'ambito di due progetti che hanno esaminato gli effetti che la pandemia, al di là della patologia indotta dal coronavirus, ha avuto sulla vita e sulla salute di circa 1.500 partecipanti allo studio Moli-sani (Progetto Moli-Lock), ai quali si sono aggiunti 2.000 soggetti reclutati in un'indagine online lanciata a fine maggio 2020 in tutta ...

Migliorate scelte alimentari degli adulti italiani mentre giovani si sono sbilanciati verso cibi meno salutari ...