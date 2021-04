Covid, cos’è il “pass verde” per spostarsi tra regioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se con le riaperture del 26 Aprile ci si potrà già spostarsi tra regioni in caso entrambe siano in zona gialla, per gli spostamenti tra regioni di colore diverso ci sarà un “pass verde”. In più c’è la possibilità che alcuni eventi e spettacoli abbiano il certificato come requisito di accesso. Nella bozza del decreto legge Covid attualmente in discussione si parla infatti di una “certificazione verde”, in formato cartaceo o digitale, che permetterebbe gli spostamenti tra regioni di colore diverso. Ad avere accesso al pass verde con modalità diverse sono quindi i vaccinati (che abbiano completato il ciclo di vaccinazione), le persone guarite dal Covid (che non risultino nuovamente positive) e chi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se con le riaperture del 26 Aprile ci si potrà giàtrain caso entrambe siano in zona gialla, per gli spostamenti tradi colore diverso ci sarà un “”. In più c’è la possibilità che alcuni eventi e spettacoli abbiano il certificato come requisito di accesso. Nella bozza del decreto leggeattualmente in discussione si parla infatti di una “certificazione”, in formato cartaceo o digitale, che permetterebbe gli spostamenti tradi colore diverso. Ad avere accesso alcon modalità diverse sono quindi i vaccinati (che abbiano completato il ciclo di vaccinazione), le persone guarite dal(che non risultino nuovamente positive) e chi è ...

Advertising

vinierm : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, per gli spostamenti servirà la 'certificazione verde': tutti i dettagli - NapoliToday : #Cronaca Covid, per gli spostamenti servirà la 'certificazione verde': tutti i dettagli - BigSasyBoy : @SkySport Ma per i calciatori tornati dalle Nazionali col Covid o infortunio, le società sono state rimborsate da F… - GiusvaPulejo : @fnicodemo E sono passate solo 48 ore. - Cos’è il COVID? - Un esperimento della SuperLeague. - Ipertesa : @lu_cos Non è tempo di pensa' ai morti. Questi devo riaprire subito. Stasera appena rientrata, mio marito mi infor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cos’è Nuovi sintomi Covid, ecco quali sono e cosa è cambiato in un anno Giornale di Sicilia