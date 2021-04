Covid ad alta quota, primo contagio sul monte Everest (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima infezione da Covid sul monte Everest . Uno scalatore, membro di una spedizione alpinistica, è risultato positivo e trasportato in elicottero in un ospedale di Kathmandu, in Nepal. Lo riporta il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima infezione dasul. Uno scalatore, membro di una spedizione alpinistica, è risultato positivo e trasportato in elicottero in un ospedale di Kathmandu, in Nepal. Lo riporta il ...

