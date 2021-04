Combine e scommesse, terremoto in Serie D: si indaga su una decina di partite, coinvolte squadre siciliane, calabresi e 30 tesserati (Di mercoledì 21 aprile 2021) False sviste nel calcolo dei giocatori “under” in campo per regalare i tre punti e intanto combinare il risultato delle partite guadagnando con le scommesse. Parte da questa partita falsata, Troina-Rotonda, l’inchiesta che sta turbando il mondo del calcio dilettantistico, facendolo ripiombare di nuovo nel giro delle scommesse. Nove partite della scorsa stagione sono sotto l’occhio della Procura federale della Federcalcio che ha chiuso le indagini su un presunto illecito sportivo che coinvolge squadre siciliane e calabresi che hanno disputato la stagione del Girone I della Serie D 2019-2020 e quella precedente. Nello specifico, stando alle indagini, tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) avrebbero alterato i risultati delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) False sviste nel calcolo dei giocatori “under” in campo per regalare i tre punti e intanto combinare il risultato delleguadagnando con le. Parte da questa partita falsata, Troina-Rotonda, l’inchiesta che sta turbando il mondo del calcio dilettantistico, facendolo ripiombare di nuovo nel giro delle. Novedella scorsa stagione sono sotto l’occhio della Procura federale della Federcalcio che ha chiuso le indagini su un presunto illecito sportivo che coinvolgeche hanno disputato la stagione del Girone I dellaD 2019-2020 e quella precedente. Nello specifico, stando alle indagini,(dirigenti, tecnici, calciatori) avrebbero alterato i risultati delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Combine scommesse Bufera scommesse in Serie D ...di Enna su indagini della locale squadra mobile e il nucleo di polizia dei giochi e della scommesse ... Un tentativo di combine ci sarebbe stato anche per Corigliano - Troina, dell'8 gennaio del 2020, ma ...

Sicilia. Scoperto giro di partite truccate e calcio scommesse ... girone I (2019/2020), e alcune del campionato di Eccellenza (2018/2019) per incassare scommesse. L'... La presunta combine sarebbe relativa alla sfida interna con l'Alcamo. L'altra gara si riferisce ...

Combine e scommesse, terremoto in Serie D: si indaga su una decina di partite, coinvolte squadre siciliane,… Il Fatto Quotidiano Bufera sulla serie D: calcio scommesse e partite vendute, coinvolte anche Troina, Acireale, Licata e Marsala La Procura di Enna ha chiesto il processo per 8 persone. C'è l'ex portiere del Troina che si fece fare gol apposta e il vice allenatore che fece volontariamente un errore tecnico ...

Sicilia. Scoperto giro di partite struccate e calcio scommesse Il procuratore di Enna Massimo Palmeri ha chiesto il rinvio a giudizio per frode sportiva per otto persone fra dirigenti, allenatori e giocatori di squadre siciliane, perché avrebbero truccato diverse ...

