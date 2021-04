Cittadini invocano Zingaretti sindaco, lui: mi fa molto piacere (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Zingaretti sindaco, Zingaretti sindaco”. Il coro, con la voce di alcune anziane, arriva subito dopo l’applauso degli abitanti degli edifici presenti alla visita del presidente della Regione Lazio ai nuovi giardini dei palazzi Ater di via di Valle Aurelia, a Roma. “Si, li ho sentiti- ha risposto Zingaretti a chi gli faceva notare il coro degli abitanti- Fa piacere il calore delle persone in un momento come questo. E sono contento che il lavoro di riorganizzazione della Regione di questi 7 anni cominci a produrre i suoi frutti e il riconoscimento dei Cittadini. È ovviamente questo mi fa molto piacere”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “”. Il coro, con la voce di alcune anziane, arriva subito dopo l’applauso degli abitanti degli edifici presenti alla visita del presidente della Regione Lazio ai nuovi giardini dei palazzi Ater di via di Valle Aurelia, a Roma. “Si, li ho sentiti- ha rispostoa chi gli faceva notare il coro degli abitanti- Fail calore delle persone in un momento come questo. E sono contento che il lavoro di riorganizzazione della Regione di questi 7 anni cominci a produrre i suoi frutti e il riconoscimento dei. È ovviamente questo mi fa”.

