Ceferin | “Ricostruire l’unità di prima per andare avanti”

Advertising

Teo__Visma : @bielsajr E infatti non può essere il presidente della UEFA in futuro. Florentino aveva ragione ieri a parlare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Ricostruire

alfredopedulla.com

conta molto su Boban per dare una migliore impronta al calcio europeo del futuro. L'ex ... I due hanno lavorato insieme al direttore sportivo Frederic Massara perla squadra ...conta molto su Boban per dare una migliore impronta al calcio europeo del futuro. L'ex ... I due hanno lavorato insieme al direttore sportivo Frederic Massara perla squadra ...Dopo il ritiro dei club Inglesi,la superlega comunica di essere momentaneamente sospesa, riconosceremo i nostri affrettati progetti per rimodulare il tutto. Le voci di corridoio dicono che anche le no ...LIVE Superlega, Ceferin: “Ricostruiremo l’unità”. Piqué: “Il calcio è dei tifosi” Il comunicato del presidente dell’Uefa: “Andiamo avanti insieme”. Il premier inglese dopo il ritiro dei sei club: “Sce ...