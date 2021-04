Catcalling, perché la normalizzazione di queste forme di molestia è pericoloso (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono originaria di un piccolo paese del Sud Italia. È tra quelle strade che ho appurato per la prima volta come gli sguardi che ti si appiccicano addosso come gomme da masticare sotto le suole delle scarpe, così come i gesti e i commenti molesti degli uomini in strada di tutte le età, siano quasi un passaggio obbligato cui nessuna giovane donna rimane esente, come se segnassero quasi quel salto dall’età della pubertà a quella adulta. Ci ricordano che il nostro corpo sta cambiando, e in alcuni casi nemmeno un jeans più largo o una maglietta di una taglia più grande riescono a nascondere le nostre curve. Quelle che poi in fondo ognuna di noi, a suo modo, non dovrebbe mai essere costretta a occultare, perché abbiamo invece il diritto di esaltarle come e quando ci pare, senza per questo diventare vittime silenziose di chi rumoreggia alle nostre spalle, o anche di chi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono originaria di un piccolo paese del Sud Italia. È tra quelle strade che ho appurato per la prima volta come gli sguardi che ti si appiccicano addosso come gomme da masticare sotto le suole delle scarpe, così come i gesti e i commenti molesti degli uomini in strada di tutte le età, siano quasi un passaggio obbligato cui nessuna giovane donna rimane esente, come se segnassero quasi quel salto dall’età della pubertà a quella adulta. Ci ricordano che il nostro corpo sta cambiando, e in alcuni casi nemmeno un jeans più largo o una maglietta di una taglia più grande riescono a nascondere le nostre curve. Quelle che poi in fondo ognuna di noi, a suo modo, non dovrebbe mai essere costretta a occultare,abbiamo invece il diritto di esaltarle come e quando ci pare, senza per questo diventare vittime silenziose di chi rumoreggia alle nostre spalle, o anche di chi ...

HuffPostItalia : Catcalling, perché la normalizzazione queste forme di molestia è pericoloso - iaia71716551 : @LenaMaylen1978 Lena la parola violenza forse non bisognerebbe usarla nell’accezzione ristretta! Perché allora poi… - Minaa_1806 : RT @taemoonbaek: il TRAUMA dopo una settimana. Perchè alla fine succede sempre così, no? Ti brucia il culo solo fino a quando non tocca a t… - Giovanni1962RM : @FrancescaCphoto Sta attenta perché anche quello è (secondo me) se ci pensi bene catcalling. - louisxsavedme_ : RT @eccebrutale: se il catcalling è solo un complimento perché non me lo fai anche quando sono in giro con mio padre? -