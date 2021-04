Caso Floyd, arriva la decisione del giudice sull’agente Chauvin (Di mercoledì 21 aprile 2021) Continua a far parlare di sé il Caso Floyd. Nella serata di ieri è arrivata la decisione da parte del giudice sull’uomo che l’ha ucciso. Murales George Floyd (Getty Images)Il Caso Floyd aveva letteralmente sconquassato l’America. Un atto così violento e brutale che aveva fatto indignare praticamente tutti. Era il 25 maggio scorso quando George Floyd, un afroamericano di 46 anni, entra in un negozio per comprare delle sigarette. Poco dopo il proprietario dell’esercizio commerciale raggiunge nuovamente l’uomo chiedendogli indietro la merce, accusandolo di avergli dato una banconota da 20 dollari falsa. Con l’arrivo della polizia però si consuma il dramma. L’agente Derek Chauvin, infatti, uccide ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Continua a far parlare di sé il. Nella serata di ieri èta lada parte delsull’uomo che l’ha ucciso. Murales George(Getty Images)Ilaveva letteralmente sconquassato l’America. Un atto così violento e brutale che aveva fatto indignare praticamente tutti. Era il 25 maggio scorso quando George, un afroamericano di 46 anni, entra in un negozio per comprare delle sigarette. Poco dopo il proprietario dell’esercizio commerciale raggiunge nuovamente l’uomo chiedendogli indietro la merce, accusandolo di avergli dato una banconota da 20 dollari falsa. Con l’arrivo della polizia però si consuma il dramma. L’agente Derek, infatti, uccide ...

