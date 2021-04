Cairo: «da Agnelli e Marotta concorrenza sleale, servono sanzioni esemplari» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cairo contro Agnelli e Marotta: servono sanzioni esemplari. Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato dal Corriere della Sera (di cui è proprietario). «Ci vogliono sanzioni esemplari. Ciò che hanno fatto è molto grave. Stanno minando la vita delle Leghe, compresa quella italiana». Agnelli faceva parte del comitato interno delegato a trattare con i fondi, aveva un ruolo importante, di primus inter pares. Il tutto necessitava di un cambio della governance stessa della Lega. Era in atto un’operazione laboriosa. Il comitato dei 5, che attenzione nasce il 13 ottobre 2020, aveva ricevuto la delega di tutte le altre società. Improvvisamente il cambio di scena, nonostante il voto assembleare che aveva sostenuto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021)contro. Urbano, presidente del Torino, intervistato dal Corriere della Sera (di cui è proprietario). «Ci vogliono. Ciò che hanno fatto è molto grave. Stanno minando la vita delle Leghe, compresa quella italiana».faceva parte del comitato interno delegato a trattare con i fondi, aveva un ruolo importante, di primus inter pares. Il tutto necessitava di un cambio della governance stessa della Lega. Era in atto un’operazione laboriosa. Il comitato dei 5, che attenzione nasce il 13 ottobre 2020, aveva ricevuto la delega di tutte le altre società. Improvvisamente il cambio di scena, nonostante il voto assembleare che aveva sostenuto ...

MatteoPedrosi : #Cairo: “Marotta si deve dimettere subito, non può rappresentare la Lega in FIGC. Chi ha concepito la #SuperLega st… - ZZiliani : #Cairo attacca #Agnelli dandogli del #Giuda. Querela in arrivo. L’hanno annunciata gli eredi di Giuda. - ZZiliani : È vero, lo squalo #Agnelli ruba la scena, ma sarebbe sbagliato trascurare il ruolo ricoperto dal secondo traditore… - napolista : Cairo: «da Agnelli e Marotta concorrenza sleale, servono sanzioni esemplari» Al Corriere della Sera: «Hai una dele… - sedrani_l : Se non vi va bene #Agnelli potete sempre seguire il calcio di presidenti cone #Lotito #Cairo e #DeLaurentiis #FinoAllaFine #SuperLeague -