(Di mercoledì 21 aprile 2021)nel Po. La madre diha detto di essersi rivolta all’operatore telefonico delladel telefono del figlio alcuni giorni dopo la sparizione e di aver appreso che è ancora attiva. Intanto la Procura di Lodi ha disposto all’interno dell’autopsia anche il test di Dna per avere la certezza che ilritrovato nel Po sia proprio quello del 23enne scomparso da Piacenza l’8 febbraio. C’è grande attesa per l’autopsia sul corpo ritrovato settimana scorsa nel Po. I dubbi sembrano essere pochi: secondo gli inquirenti dovrebbe essere quello di, il 23enne di Piacenza di scomparso nel febbraio scorso. Il, privo di, è stato rinvenuto nel ...

Advertising

infoitinterno : Cadavere senza testa nel Po: biglietto e documenti di Stefano Barilli. Ipotesi suicidio ma il giallo della setta ri… - infoitinterno : Cadavere senza testa nel Po: la svolta forse nella scheda sim del cellulare di Stefano Barilli - infoitinterno : Stefano Barilli, il giallo del cadavere senza testa trovato nel Po: la risposta nella sim del telefono - ciromagliulo26 : RT @PassioneCalc10: Alla notizia dell'uscita dei club inglesi dalla #SuperLeague molti hanno festeggiato senza comprendere che stavano face… - an_to_nel_la : RT @PassioneCalc10: Alla notizia dell'uscita dei club inglesi dalla #SuperLeague molti hanno festeggiato senza comprendere che stavano face… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere senza

Ritrovato untra le aree boschive del Vesuvio nel territorio di Massa di Somma . La scomparsa dell'uomo ... A trovare il corpovita, nella tarda serata di ieri, sono stati i carabinieri ..."Ciò è sufficiente - scrive in una nota la Procura - per identificare ilnella persona di ... L'identificazione certa dei resti può portare ad una nuova svolta nel cold case rimastoun ...Questa mattina, su segnalazione al 112, i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti a Roccabascerana in via Arnaldo da Brescia dove, riverso a terra, è stato trovato cadavere un 64enne ...La Procura annuncia i risultati delle analisi: raffrontati i dati odontoiatrici del 46enne scomparso nel 2015.