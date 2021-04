Bassetti: “Ecco cosa causerà la prossima pandemia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandro Nunziati Il Covid ha sconvolto il mondo per oltre un anno, l’Italia spera di uscirne entro la fine del 2021. Ma c’è chi pensa oltre e va al di là del coronavirus: si tratta di Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandro Nunziati Il Covid ha sconvolto il mondo per oltre un anno, l’Italia spera di uscirne entro la fine del 2021. Ma c’è chi pensa oltre e va al di là del coronavirus: si tratta di Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. Impronta Unika.

Advertising

Michele_Arnese : RT @AlienoGrigio17: (Scienziati italiani bocciati: “Crisi in mano ai più scarsi del mondo”). Ci rendiamo conto che la crisi pandemica è aff… - AlienoGrigio17 : (Scienziati italiani bocciati: “Crisi in mano ai più scarsi del mondo”). Ci rendiamo conto che la crisi pandemica è… - pepppe772 : Ecco, speriamo non si rovini come Bassetti. Per ora #zangrillo tutta la vita. - Anna302478978 : Galli asfalta Bassetti in tv, dalla Merlino cala il gelo totale È CAMBIATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ECCO ANDAR… - liberatinico : I campioni della scienza medica, attraverso oltre un anno di dichiarazioni hanno parlato solo di pandemia #Galli… -