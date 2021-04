Amici 20, Enula chiarisce il suo rapporto con Alessandro Cavallo e rivela chi secondo lei vincerà il talent (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’eliminazione di Enula da Amici 20 è stata per molti un colpo di scena davvero inaspettato. La cantante, infatti, è sempre stata molto apprezzata dal pubblico a casa che si è sin da subito mostrato contrariato davanti alla notizia relativa alla sua uscita dal programma. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, l’ex allieva del talent ha rivelato di provenire da una famiglia di artisti: La mia è una famiglia molto artistica, mia madre dipinge, entrambe le nonne dipingono, mia nonna paterna da ragazza suonava il piano e cantava, mio papà ha una personalità artistica a 360 gradi, se cucina fa un piatto artistico, se fotografa ha un occhio artistico, ho preso tantissimo da lui. La sua passione per la musica è nata quando lei era molto piccola: Sin da quando avevo due o tre anni canticchiavo canzoni. Quando ho imparato a ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’eliminazione dida20 è stata per molti un colpo di scena davvero inaspettato. La cantante, infatti, è sempre stata molto apprezzata dal pubblico a casa che si è sin da subito mostrato contrariato davanti alla notizia relativa alla sua uscita dal programma. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, l’ex allieva delhato di provenire da una famiglia di artisti: La mia è una famiglia molto artistica, mia madre dipinge, entrambe le nonne dipingono, mia nonna paterna da ragazza suonava il piano e cantava, mio papà ha una personalità artistica a 360 gradi, se cucina fa un piatto artistico, se fotografa ha un occhio artistico, ho preso tantissimo da lui. La sua passione per la musica è nata quando lei era molto piccola: Sin da quando avevo due o tre anni canticchiavo canzoni. Quando ho imparato a ...

