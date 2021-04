A cosa serve il coprifuoco? Soltanto a uccidere libertà ed economia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – “Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c’è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consentire al virus di ripartire. Abbiamo proposto le ore 22 perché abbiamo ascoltato il Cts”. In questa dichiarazione del ministro Gelmini c’è tutta la pericolosa antinomia di un governo allo sbaraglio, convinto di poter mantenere in piedi la misura restrittiva più odiosa senza conseguenze sull’economia, pur ammettendone l’insopportabilità. Prima del Covid, il coprifuoco fu imposto da Badoglio dopo il 25 aprile 1943. Inizialmente dalle ore 20 alle ore 6, poi ridotto dalle ore 22:30 alle ore 5 del mattino e ancora dalle 22.30 alle ore 4. Brutte cose, in effetti. Il governo conferma il coprifuoco alle 22 Oggi l’esecutivo di Mario Draghi, accolto come il salvatore della patria dalla grancassa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – “Ilevoca brutte cose, in tutti noi c’è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consentire al virus di ripartire. Abbiamo proposto le ore 22 perché abbiamo ascoltato il Cts”. In questa dichiarazione del ministro Gelmini c’è tutta la pericolosa antinomia di un governo allo sbaraglio, convinto di poter mantenere in piedi la misura restrittiva più odiosa senza conseguenze sull’, pur ammettendone l’insopportabilità. Prima del Covid, ilfu imposto da Badoglio dopo il 25 aprile 1943. Inizialmente dalle ore 20 alle ore 6, poi ridotto dalle ore 22:30 alle ore 5 del mattino e ancora dalle 22.30 alle ore 4. Brutte cose, in effetti. Il governo conferma ilalle 22 Oggi l’esecutivo di Mario Draghi, accolto come il salvatore della patria dalla grancassa ...

